محافظ بني سويف: توريد 38 ألف طن قمح للشون والصوامع

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه أمس شهد استلام 7289 طن من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده، منذ بداية أعمال التوريد وحتى اليوم، إلى 38 ألف و663 طن قمح.

وأكد متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، وانتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، موجها أعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزراعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، بكافة الشون والصوامع.