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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة: استمرار امتحانات الكويز للفصل الدراسي الثاني غدا أونلاين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن عقد امتحان قصير لمادة التمريض وحديثي الولادة، غدا السبت.

وقالت الدكتورة عبير سعد، إنه سيتم عقد امتحان قصير “كويز” للفصل الدراسي الثاني لمادة التمريض وحديثي الولادة، غدا، على المنصة الالكترونية في الساعة الثامنة مساء، مؤكدة أن الامتحان سيكون للأربع فرق الدراسية.

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على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 152 من طلاب الجامعة تقدموا في النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، التي أطلقتها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، في إطار مشروع تطوير الوعي واستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار، وستقوم لجان متخصصة بتحكيم الأعمال المقدمة والإعلان عن نتائجها قريبًا.
 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على تسخير إمكانياتها وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين فى شتى المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، وتنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية والبحثية فقط بل يتخطاها إلى تنمية القدرات والمهارات والتفكير الإبداعي، ورعاية الموهوبين والمبدعين وتمكينهم من تأدية دورهم الريادي مما يؤدي إلى تقدم ونمو وتطوير المجتمع.

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