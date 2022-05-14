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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إضافة رقم الهاتف.. نداء عاجل من التموين لأصحاب البطاقات

صدى البلد

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى بعض المستفيدين من منظومة الدعم مفادها ضرورة تسجيل رقم هاتف باسم رب الأسرة ضمن بيانات البطاقة التموينية خلال أسبوعين من ظهور الرسالة حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن للمستفيدين إضافة رقم الهاتف عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو التوجه إلى مكتب التموين التابع لتحديث بيانات البطاقة وإضافة رقم الهاتف.

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات: إن رسالة سجل موبايلك على بونات صرف الدعم مستمرة في الظهور لاستكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية.

أكد مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة لـ“صدى البلد” أن تسجيل رقم الهاتف المحمول لاستكمال بيانات البطاقات التموينية على مستمر ولن يتم وقف ظهور الرسالة حتى الانتهاء من تسجيل جميع المستفيدين.

وأوضح، أن الهدف وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين تسجيل رقم هاتفهم المحمول هو تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية البطاقة التموينية موقع دعم مصر تحديث بيانات البطاقة

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