جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية معبأة ماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سيد ابراهيم عافية مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب مستلزمات السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس علي رحلة الخطوط الفرنسية استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من أصل مصري يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أمبولات وعبوات متكررة داخل حقائب الراكب .

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٢ عبوة بهم زيت الماريجوانا المخدر (عبارة عن ١٧ وحدة سجائر الكترونية و ٩ أمبولات و ٦ علب بهم أمبولات للسجائر)

قرر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.