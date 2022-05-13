هاني ميلاد: من الصعب عودة سعر جرام الذهب لمستوى 700 و800 جنيه

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة الذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية، سبب ارتفاع أسعار الذهب، ومدى انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني ميلاد، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، والمذاع عبر قناة "المحور"،: سعر البورصة العالمية من أهم العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن سعر الدولار وقيمته مقابل الجنيه المصري، يؤثر أيضًا بصورة كبيرة على سعر جرام الذهب.

وأشار ميلاد إلي أن الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي يشير الآن إلى تراجع قيمة العملة، ولهذا يتم الاتجاه نحو الملاذ الآمن وشراء الذهب.

وأكد رئيس الشعبة العامة الذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية، أنه من الصعب عودة سعر جرام الذهب إلى مستوى 700 و 800 جنيه مره أخرى.