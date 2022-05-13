طالب بمدرسة الضبعة: نتدرب ونقرأ لنتمكن من عمل محاكاة للمفاعل النووي الحقيقي

تحدث طالب يدرس في مدرسة الضبعة النووية عما يوجد فى المدرسة من إمكانيات، يمكن الإستفادة بها بخلاف ما يتم دراسته.

ويقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة من داخل مدرسة الضبعة النووية.



وقال الطالب إنّ المدرسة يوجد بها مكتبة تحتوي على أهم وأشهر الكتب العلمية الخاصة بالمجال النووي، لمساعدة الطلاب على الاطلاع والبحث، من أجل إنتاج مشاريعهم الخاصة ومنها محاكاة للمفاعل النووي الحقيقي.

وأشار الطالب إلى أنه يدخل 18 حصة عملي خلال الاسبوع الواحد.

رئيس قسم الكهرباء



كان قال علي فضل رئيس قسم الكهرباء بمدرسة الضبعة النووية، أنه يتم تنظيم رحلات للطلبة إلى المفاعل النووي وهيئة الطاقة الذرية.

أوضح رئيس قسم الكهرباء أن أعمال السنة في المدرسة تكون من بناءا على السلوك وانضباط الطالب والتزامه بارتداء زي العمل الرسمي والاجتهاد فى المهام المكلف بها، لافتا إلى أن الطلاب يتمتعون بإقامة كاملة داخل المدرسة.

لفت إن عوامل أمان المفاعل النووي تعتمد على أكثر من مصدر للتيار الكهربي، بسبب التغيرات المناخية التي قد تطرأ فجأة مثل غياب الشمس وتعذر تخزين طاقة كهربائية.

