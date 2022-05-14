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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعه 2000 جنيه للطن.. أسعار الفول البلدى والمستورد في السوق المصري

صدى البلد

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الفول البلدى استقرت على ارتفاعات الخميس الماضي بقيمة 2000 جنيه للطن ، لافتا إلى أنه سجل الفول البلدي "رفيع الحبة"  نحو 19,000 ألف جنيه للطن.

وأضاف عبور فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد ” أنه واصلت أسعار الفول البلدي "عريض الحبة " إلى نحو 17,500 جنيه للطن، وبلغت أسعار الفول الأسترالي، عند 11,200 جنيه للطن، وسجل سعر الفول الليتواني لدى التجار نحو 10,900 جنيه للطن.

ونوه عبور إلى أن أسعار الفول يصل للمستهلك بنحو 20 و24 جنيه للكيلو السائب، لافتا إلى أن قله المعروض نتيجة انخفاض المحصول وراء الزيادة فى الأسعار. 

الحاصلات الزراعية غرفة القاهرة التجارية الفول البلدي المحصول سعر الفول زيادة في الأسعار

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