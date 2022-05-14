الناس الحلوة.. آسر ياسين يقضي عطلته الصيفية برفقة تارا عماد وأحمد داوود

نشر الفنان أسر ياسين، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهر أسر ياسين في الصورة من البحر، مع الفنان أحمد داوود والفنانة تارا عماد وعلق قائلا: “الناس الحلوة”.

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة صبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.