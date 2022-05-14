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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاجات في عدة مدن إيرانية بسبب الغلاء وتدهور أوضاع المعيشة

أرشيفية
أرشيفية

اندلعت احتجاجات في إيران، أمس على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المنتجات في البلاد، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

واندلعت، منذ يوم أمس الخميس، احتجاجات في محافظة خوزستان جنوبي إيران، واحتجاجات مماثلة في محافظتي كردستان ولرستان غربي إيران، رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار بعض المواد الغذائية ولسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث توسعت الاحتجاجات لتشمل معظم المدن الإيرانية وسط انقطاع واسع لشبكة الإنترنت.

ومنذ نحو أسبوع اندلعت احتجاجات في خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن السلع الأساسية من بينها الطحين والزيوت والدجاج واللحوم والألبان وغيرها، الأمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في أسعار السلع.

وتجددت الاحتجاجات، منذ ليلة الخميس الماضية، مرددين هتافات ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كذلك، قام متظاهرون في مدينة جنقان جنوب غربي البلاد بحرق مقر للباسيج التابع “للحرس الثوري الإيراني”، وفق موقع “إيران انترناشونال“.

وبدأت الاحتجاجات، في مدينة شهركرد، عاصمة إقليم تشارمحال وبختياري، ونزل المتظاهرون إلى الشوارع مرددين هتافات مناهضة للجمهورية الإسلامية والسلطات الإيرانية.

وبحسب تقارير صحفية إيرانية، فإن “قوات الأمن الإيرانية في وسط محافظة شهرمحال وبختياري، قامت بإطلاق النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.”.

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احتجاجات اسعار ايران تدهور الأوضاع المعيشية الأزمة الاقتصادية المواد الغذائية

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