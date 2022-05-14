رفع وإزالة 137 إعلان ولوحات غير مرخصة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال إسبوع (١٣٧) إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد (٨) إعلانات بحى أول الزقازيق وعدد (١٥) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد (١٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (١٦) إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد(٩) إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد (١٢) إعلان بمركز ومدينة كفرصقر وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد(١٦) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة أبوكبير ،ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.