العسومي مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: واثقون في قدرته على مواصلة العطاء

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلفا لفقيد الأمتين العربية والإسلامية الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وأعرب العسومي ، عن تمنياته الخالصة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة واستكملها الابن البار الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها الذي لا ينضب.

وأكد على ثقة البرلمان العربي بأن الرصيد الضخم لمكانة ومحبة دولة الإمارات العربية المتحدة ، على الصعيدين الإقليمي والدولي سيستمر وينمو مع القيادة الجديدة للبلاد، داعيا الله عز وجل، أن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخدمة الإمارات وشعبها ، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية .

