أول رد من إعلام القاهرة حول الملابس التنكرية بالكلية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، خلال الساعات الماضية مجموعة من صور طلاب بملابس غريبة فى ساحة كلية الإعلام جامعة القاهرة مما أثار جدلا كبيرا .

ومن جانبها علقت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، على تداول صور الطلاب بالكلية ومدى حقيقتها .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى خلال تصريح لصدى البلد ، انها تفاجئت من وجود هؤلاء الطلاب بالكلية ضمن احدى مشروعات التخرج ، مؤكده أن طلاب المشروع استعانوا بطلاب من كليات اخرى كما ظهورا بالصور .

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أن الكلية قامت باتخاذ اجراءات لمحاسبة المسؤولين عن التنظيم و عن المشروع .

تنظم كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 17-19 مايو الجاري، أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي يتضمن محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية لدى الشباب المشاركين في النموذج، حيث يشارك في نموذج المحاكاة 120 شابًا يمثلون 24 دولة أفريقية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن موضوعات ومحاور المحاضرات والجلسات تتنوع ما بين تعريف بخصوصية القارة الأفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ومفهوم الأمن القومي الأفريقي وتحدياته، وتاريخ نشأة برلمان عموم أفريقيا وتطوره واهدافه وأدواره، إلى جانب استعراض لعدد من التجارب الشبابية الأفريقية في مجال العمل البرلماني والميداني.