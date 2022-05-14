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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة تنظم ندوة عن مبادئ التحليل الاحصائى .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن تنظيم ندوة تحت عنوان “ مبادئ التحليل الاحصائى باستخدام برنامج spss ” . 

كما أعلن قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة بالتعاون مع مركز تطوير التعليم ، بأن الندوة تعقد اليوم السبت الموافق 14 من مايو الساعة السابعة مساءا عبر تطبيق زووم . 

على الجانب الأخر ، نعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجلس الجامعة وقيادتها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والذي وفاته المنية صباح اليوم، بعدما حقق الكثير من الإنجازات العظيمة لبلاده وأمته.

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وتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص التعازي إلى أبناء زايد الخير وقيادة ودولة وشعب الإمارات، والأمة العربية والإسلامية في فقدان قائد وطني رفيع لدولة الإمارات والتي شهدت في عهده تقدمًا هائلًا في مختلف المجالات، وكان خير خلف لسلفه الحكيم زايد الخير، وتتواصل مسيرة الخير والتنمية والازدهار والقوة تحت القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد.

ودعا الدكتور الخشت، للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وللإمارات قيادة وشعبا بدوام التقدم والتطور والازدهار، وأن يستمر التلاحم بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا.

كلية التمريض جامعة القاهرة ندوة مبادئ التحليل الاحصائى صحة الأم وحديثى الولادة مركز تطوير التعليم Jobs Education

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