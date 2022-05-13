إعلام القاهرة : بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 4 يونيو

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2021 -2022 .

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى ،أن كلية الإعلام تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 3 من يونيو القادم وحتى أوب شهر يوليو ، مؤكده على أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستكون حضوريا بالكلية .

على الجانب الآخر ، نعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجلس الجامعة وقيادتها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والذي وفاته المنية صباح اليوم، بعدما حقق الكثير من الإنجازات العظيمة لبلاده وأمته.

ويتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص التعازي إلى أبناء زايد الخير وقيادة ودولة وشعب الإمارات، والأمة العربية والإسلامية في فقدان قائد وطني رفيع لدولة الإمارات والتي شهدت في عهده تقدمًا هائلًا في مختلف المجالات، وكان خير خلف لسلفه الحكيم زايد الخير، وتتواصل مسيرة الخير والتنمية والازدهار والقوة تحت القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد.

ويدعو الدكتور الخشت، للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وللإمارات قيادة وشعبا بدوام التقدم والتطور والازدهار، وأن يستمر التلاحم بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا.