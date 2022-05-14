عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: رفع 15ألف طن تراكمات قمامة يوميا على مدار أسبوع.. صور

أعمال الصيانة
أعمال الصيانة

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، إنه تم رفع أكثر من (15) ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة ، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجاري .

وشدد المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة المكبرة لرفع كافة تراكمات القمامة و نواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بأرجاء المحافظة  .

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام، أنه تم رفع ( 13) ألف طن قمامة من مقلب الشهداء العمومي وسيتم الانتهاء من رفع كافة المخلفات بالمقلب نهاية الشهر الجاري ، كما أضاف إلى أنه تم رفع أكثر من (20) ألف طن من بؤر تجمعات القمامة بحي شرق وغرب شبين الكوم وتلا والباجور وقويسنا .

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها  ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم شن حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة ، وتم صيانة أعمدة ومحولات الإنارة بطريق (قويسنا / شبين )، فضلا عن إصلاح خط الإنارة العامة بنطاق الوحدة المحلية بمصطاى بداية من عزبة أبو هشلة وحتى مدخل قرية كفر الأكرم و طريق الخضراوية بشبرا قبالة بالوحدة المحلية بأشليم ، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بطريق (شبرا قبالة / اسطنها ) و طريق المدرسة الجديدة بقرية منشأة أبو ذكرى وتم تغيير كافة الكشافات المعطلة بأخرى جديدة والتأكد من النزلات الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم حملة صيانة لأعمدة الإنارة بنواحي الماي و طريق البتانون الكوم الأخضر و مدخل ميت موسى الخلفي من إتجاه القاصد جنزور ، وكذا استكمال العمل بطريق شبين الكوم طنطا والجزيرة .

وفى الشهداء ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشهداء بأنه تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بساحل الجوابر بطريق الأسفلت بداية من عزبة نور الدين وحتى كفر سرسموس ، وكذا المدخل الرئيسي بسرسموس وحتي كوبري المشاة وإصلاح الوصلات الكهربائية والكشافات بأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بدنشواى .

منظومة النظافة حملات مكثفة محافظ المنوفية المنوفية المتابعة الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

تشييع جثامين إعلامى وزوجته ونجليه فى مشهد جنائزى مهيب بالدقهلية .. فيديو وصور

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح باتصال تليفوني.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

اعتراف خطير.. زعيم كوريا الشمالية يعلن انتشار كورونا ببلاده وتسببه بكارثة كبرى

آخر وقت لصيام الست أيام البيض .. أحكام مهمة للمسلم

الشكاوى الحكومية تحل مشكلات الكهرباء وحياة كريمة والعاملين بالجهاز الإداري

وزير النقل: دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في توشكى 

لعبة فورتنايت تتيح النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجرها

البابا تواضروس مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: يسير على درب والده في البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ