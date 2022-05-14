محافظ المنوفية: رفع 15ألف طن تراكمات قمامة يوميا على مدار أسبوع.. صور

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، إنه تم رفع أكثر من (15) ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة ، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجاري .

وشدد المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة المكبرة لرفع كافة تراكمات القمامة و نواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بأرجاء المحافظة .

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام، أنه تم رفع ( 13) ألف طن قمامة من مقلب الشهداء العمومي وسيتم الانتهاء من رفع كافة المخلفات بالمقلب نهاية الشهر الجاري ، كما أضاف إلى أنه تم رفع أكثر من (20) ألف طن من بؤر تجمعات القمامة بحي شرق وغرب شبين الكوم وتلا والباجور وقويسنا .

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم شن حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة ، وتم صيانة أعمدة ومحولات الإنارة بطريق (قويسنا / شبين )، فضلا عن إصلاح خط الإنارة العامة بنطاق الوحدة المحلية بمصطاى بداية من عزبة أبو هشلة وحتى مدخل قرية كفر الأكرم و طريق الخضراوية بشبرا قبالة بالوحدة المحلية بأشليم ، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بطريق (شبرا قبالة / اسطنها ) و طريق المدرسة الجديدة بقرية منشأة أبو ذكرى وتم تغيير كافة الكشافات المعطلة بأخرى جديدة والتأكد من النزلات الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم حملة صيانة لأعمدة الإنارة بنواحي الماي و طريق البتانون الكوم الأخضر و مدخل ميت موسى الخلفي من إتجاه القاصد جنزور ، وكذا استكمال العمل بطريق شبين الكوم طنطا والجزيرة .

وفى الشهداء ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشهداء بأنه تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بساحل الجوابر بطريق الأسفلت بداية من عزبة نور الدين وحتى كفر سرسموس ، وكذا المدخل الرئيسي بسرسموس وحتي كوبري المشاة وإصلاح الوصلات الكهربائية والكشافات بأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بدنشواى .