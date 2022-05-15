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رئيس التحرير
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برلمان

مجلس الشيوخ يناقش إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية.. اليوم

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام مصطفى الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بخصوص استيضاح سياسة الحكومة بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات.

وتناقش الجلسة العامة، تقارير للجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعي عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فريد، بخصوص إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يشتمل التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان.

وكما تناقش اقتراح مقدم من النائبة راجية الفقي، بخصوص إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم، بجانب اقتراح من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتى الآن.

وتشتمل أيضا 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، حول سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية، ومن النائب علاء الدين مصطفى، حول تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، ومن النائب عمرو عزت حجاج، فيما يخص استحداث مادة دراسية بمراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان "هوية مصر".

الشيوخ الحكومة حقوق الإنسان الأراضى الزراعية مصر

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