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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بدأت بالرفض وانتهت به محمولا بالنعش.. قصة حب أنور وجدي وليلى فوزي

أنور وجدي وليلى فوزي
أنور وجدي وليلى فوزي

أيقونة سينمائية، ونموذج سار على خطاه الكثيرون من نجوم الفن في مصر، فكان الفنان الراحل أنور وجدي صاحب عقلية فنية شاملة، فكان يستطيع الإنتاج والتأليف والإخراج إلى جانب التمثيل، فضلاً عن قدرته على اكتشاف المواهب الجديدة والوجوه الشابة.

على الرغم من رحيله في سن الـ 51 عام، إلا انه ترك أثرًا كثيرًا في قلوب متابعيه امتدت لأعوام كثيرة، خاصة قصة غرامه لفيرجينيا جميلة الجميلات ليلى فوزي، التي تمكن من الحصول عليها قبل وفاته بـ 9 أشهر فقط.

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قصة حب أنور وجدي وليلى فوزي

قابل الفنان الراحل أنور وجدي، حب حياته ليلى فوزي للمرة الأولى، بينما كان يُمثل في فيلم «من الجاني»، وكانت هي تُمثل في نفس الفيلم تحت رقابة والدها، الذي كان يلازمها باستمرار، وأُعجب بها، ودعاها هي ووالديها وشقيقتها لتناول العشاء معه في منزله.

ظل أنور وجدي على طاولة العشاء، يلمح لوالد الفنانة ليلى فوزي أنه يعيش وحيدًا ويريد شركة لحياته، وعندما ادرك والدة ليلى الأمر رحبت كثيرًا به، وكان يتردد بشكل يومي على منزلهم حتى يلتقى بمحبوبته، على مدار شهرين، كخطيب غير رسمي، لكن اللقاء كان تحت رقابة وحضور من جميع أفراد الأسرة.

أنور وجدي وليلى فوزي

قبيل الخطوبة الأسرة ترفض الزواج 

وسط فرحة من العروسين، تم تحديد موعد الخطبة لـ أنور وجدي وليلى فوزي، إلا ان أسرة العروس، شكت في أن أنور وجدي متقلب، فأرسلوا له مع رسول يخبروه أن ليلى صغيرة السن ولا يمكن تزويجها، لكن ليلى حزنت كثيرًا وقررت الهروب معه.

تمكن ليلى فوزي من الهرب من رقابة أبيها، وأعلنت استعدادها للهروب معه والزواج، ولكن أنور وجدي خشى علي مستقبله، وطلب منها أن تعتبر الأمر منتهيًا، وكان دخله في ذلك الوقت لا يزيد عن 70 جنيه شهريًا.

الزواج من أخرين 

أنور وجدي وليلى مراد

أشتهر الفنان أنور وجدي كثيرًا، وسطع نجمه في سماء الفن، وربح أكثر من 10 ألاف جنيه، وكان يًعرض عليه في وقت واخد 12 فيلمًا، ليتمكن بعد ذلك من إنتاج فيلمه الأول « ليلى بنت الفقراء»، الذي كانت ليلى مراد بطلته.

تطورت العلاقة بين أنور وجدي وليلى مراد، حتى أعلنا زواجهما الرسمي بعد مشهد زفة العروسين في فيلم قلبي دليلي، واستمر زواجهما 7 سنوات، ثم انفصلا عن بعضهما البعض فنيًا وواقعيًا بعد خلافات شديدة.

بينما تزوجت ليلى فوزي من المطرب عزيز عثمان، الذي وافق والدها على تزويجها له، إلا أن الحبيب ظل يسكن القلب.

العودة من جديد

أنور وجدي وليلى فوزي

حقق الفنان الراحل أنور وجدي أمنية حياته بالزواج من الفنانة ليلى فوزي، لكنه عاش معها 9 أشهر فقط، حيث تزوجا في باريس، وقضيا منها 4 أشهر كـ شهر عسل في لندن وباريس وإيطاليا، إلا أن آلامه من إصابته بمرض الكلى الوراثي زادت.

بدأت محاولات أنور وجدي في العلاج من مرضى الكلى، لكن في ذلك الوقت لم يكن غسيل الكلى موجود، لينتهي زواج أنور وليلى فوزي، عائدين في طائرة إلى مصر، هي جالسة مع الركاب، وهو نائم في نعشه.

أنور وجدي ليلى فوزي فيرجينيا جميلة الجميلات من الجاني ليلى بنت الفقراء قلبي دليلي ليلى مراد

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