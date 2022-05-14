حميديتش: ليفاندوفسكي أبلغ بايرن ميونخ برغبته في الرحيل

أكد صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، أنه تحدث مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأخبره برغبته في الرحيل.



وقال صالح حميديتش في تصريحات: "تحدثت شخصيا مع روبرت ليفاندوفسكي، وأكد لي رفضه عرض تمديد العقد، ويرغب في الرحيل عن النادي".

ومن جهة أخرى، أكد رئيس نادي بايرن ميونخ هيربيرت هاينر " أنّهم لن يَسمحوا للنجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالمغادرة خلال الصيف الحالي.

وجاء تأكيد هاينر بعدما كشفت وسائل إعلام ألمانية، أنّ الهدّافَ البولنديّ أخبر إدارة النّادي البافاري برغبته في عدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023، ما فتح باب التكهّنات حول انتقال وشيك لنجم البايرن خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.