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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم كيركوس الإثيوبي54-31 ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الكئوس الأفريقية لليد

يد الزمالك
يد الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة اليد  بنادي الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية والتى تقام في دولة النيجر وذلك بعد فوزه على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 54/31 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في دور الثمانية من البطولة.


ومن المقرر أن يواجه يد الزمالك فريق فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية يوم الثلاثاء المقبل.
انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة  27/13.


ويحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة قبل مواجهة نصف النهائي.


ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي إداريا ومحمد علي رجل مهام.

الزمالك كأس الكئوس الأفريقية كيركوس نادي الزمالك أوليفر روي

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