القابضة للصوامع: استقبال 1.6 مليون طن قمح محلي حتى الآن..فيديو

المستهدف 6 ملايين..

قال ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، أن هناك احتياطي استراتيجي من القمح في مصر.

وأضاف ياسر توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” في الفترة الحالية مستعدون لاستقبال 6 مليون طن قمح محلي في الصوامع ”.



وتابع ياسر توفيق:" حتى الآن تم استلام أقماح تقدر بـ 1.6 مليون طن على مستوى الجمهورية من القمح المحلي ".

وأكمل ياسر توفيق :" في كل ساعة يصل لنا بيان بكمية الأقماح التي تدخل الصوامع وهناك إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح في الصوامع لتوفير مخزون استراتيجي كبير من القمح ".