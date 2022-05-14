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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لصيانة الإنارة وتنظيف كورنيش النيل بالمنيا

حمله مكبرة لنظافة
حمله مكبرة لنظافة كورنيش النيل بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة وقص وتهذيب أشجار كورنيش المدينة الأطول والأجمل بصعيد مصر استعداد لفصل الصيف حيث يعد الكورنيش متنفسا ومتنزها عاما مفتوحا لجميع المواطنين الذين يتوافدون من مختلف قري ومراكز المحافظة لقضاء السهرات المسائية.
 

قاد الحملة الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، ونائبه الدكتور عبد الظاهر حسن، والمهندس نيازي مصطفي مدير التطوير الحضري

وقامت الحمله بجمع القمامة والمخلفات من الكورنيش وأعقب ذلك تنظيف وتطهير الممشي وغسل الطرقات بالمياه، وقص وتهذيب النجيل والأشجار، وإجراء أعمال صيانة لأعمدة ومصابيح الإنارة.

يشار أنه خلال شهر مارس الماضي، اصطحب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السفير البلجيكي بالقاهرة فرانسوا كورنيه، في جولة علي ضفاف النيل بكورنيش المدينة، حيث عبر السفير عن إعجابه بالكورنيش ومعالمه الجمالية واصفا المنيا بالمدينة الجميلة الساحرة التي تتمتع بالأمن والأمان، فيما استعرض المحافظ أبزر المقومات التي تتميز بها عروس الصعيد من حيث موقعها الجغرافي المتميز.

وشهد كورنيش المنيا تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضيةحيث تم تطويره علي 3 مراحل، وتم تركيب عدد من كاميرات المراقبة لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالإتجاه الموازي للكورنيش من نادي الشرطة جنوبا وحتي ديوان عام المحافظة شمالا،. وشدد المحافظ علي عدم السماح بالجلوس علي الأرض والنجيلة حرصا علي عدم تلفها وعدم السماح بدخول مواكب الأفراح أو التجمعات الكبيرة مع تركيب لوحات إرشادية ولافتات توعي الراود بالحفاظ علي النظافة والمظهر الجمالي.

 

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