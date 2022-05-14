وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفي ههيا ويطمئن على أحد المسعفين

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والاطمئنان علي الحالة الصحية لأحد المسعفين، الذي يعمل بفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، بعد تعرضه لحروق بنسبة ١٥%، ويتلقي الخدمة الطبية بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية.

اطمأن وكيل الوزارة علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، موجهاً مدير المستشفي، بعدم مغادرة المسعف للمستشفي، حتي يتم تماثله للشفاء تمام، كما تفقد وحدة العناية المركزة للحروق، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات الطبية والتمريضية بها، وصرف العلاج اللازم لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى.

كما وجه مدير المستشفى بزيادة الإضاءة ببعض الغرف بالمستشفى، وإجراء الصيانة اللازمة لها، كما اطمأن من مدير المستشفي علي كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، الذي تم تشغيله تجريبيا الشهر الماضي، والذي تم دعمه ضمن خطة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، وبعد توفير القوي البشرية اللازمة والتدريب الجيد لهم، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، مقدما الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، مضيفاً بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفي، شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، التي بلغت حتي الآن 14 جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، بعد أن كانت 3 أجهزة فقط بالمحافظة.

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