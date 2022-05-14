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رئيس التحرير
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وزير التعليم: نسبة الدخول للامتحانات إلكترونيًا مذهلة وطورنا أسئلة أولى وثانية ثانوي|فيديو

صدى البلد

 أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات اولى وثانية ثانوي ليست سنوات تنافسية ومن يغش فيها يؤذي نفسه، مشيرًا إلى أنهم يجرون تطويرًا في نوعية أسئلة أولى وثانية ثانوي وعقد الامتحانات الكترونيًا يعتبر جهدًا خارقًا. 

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن نسبة الدخول للامتحانات على المنصة مذهلة وفخورون بالمنظومة الجديدة للامتحانات في مصر.

ولفت إلى أن غلطة من أحد الإداريين أجلت وصول الامتحان 16 دقيقة الخميس الماضي ولم تتكرر في الامتحانات القادمة.

وتابع: "درجات ونتيجة أولى وثانية ثانوي لقياس ما وصل إليه أبنائنا في التعلم وليست لدخول الجامعة، وكان لدينا إمكانية إعادة الطلاب المتضررين للامتحان مرة أخرى في نهاية مايو لكن لم نرى ذلك عادلًا، والبعض يضغط لكي يحصل على درجات ليست من حقه وهو أمر ظالم ولا تجوز فيه المقارنة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية امتحانات اولى ثانية ثانوي التعلم

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