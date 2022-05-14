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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته 10 كيلو ذهب.. ضبط مستريح جديد من أسوان مختبئا في العمرانية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

رصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام (معرض سيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات بأسلوب "الوعده" ، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها ، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد.

وأضرم بعض الأشخاص النيران بمنزل كلاً من (والده ، ونجل خالته) وكذا سيارة ملاكى "بدون لوحات" وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل "بدون لوحات" كانتا متواجدتان بجوار منزل الأول "دون إصابات" .

وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وضبط مرتكبى الواقعة.. كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو ملك ذات الشخص لذات السبب.. تم صرفهم.

أسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المذكور بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته (16 سبيكة ذهبية وزنت 10,500 كيلوجرام – مبلغ مالى).. كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية معرض سيارات أموال النصب والاحتيال الإستيلاء على أموال

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