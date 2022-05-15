زياد بهاء الدين: التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية طويلة المدى

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، الشعب المصرى يترقب المؤتمر الصحفى الخاص بالحكومة بشأن الخطط المستقبلية.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، العالم لا يواجه أزمة اقتصادية عادية نحن أمام حرب تجري في قلب أوروبا".

حين ينهار الإنتاج

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق حين ينهار الإنتاج الصناعي والزراعي الأوكراني وحين تتوقف السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا وحين يصبح الغاز المصدر من روسيا مهدد بالانقطاع كلها تغيرات ضخمة وأثرها يتجاوز الدول التي تصدر وتستورد".

وتابع: "اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أكدت أن التداعيات الاقتصادية ستكون طويلة المدى ونحن أمام صعبة فترة ومهمة وجاءت أعقاب سنتين من كورونا وما تسبب فيه من ضرر كبير في التجارة والاستثمار والسياحة".