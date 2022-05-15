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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لماذا لم يحضر الفنانون جنازة الراحل سعيد صالح؟ ابنته تجيب

الراحل سعيد صالح
الراحل سعيد صالح

كشفت  هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح سبب عدم حضور الفنانين جنازة والدها قائلة:" بابا مات 5  شوال 11 الصبح ودفنته بعد الضهر  والكل كانوا خارجين من تصوير مسلسلات رمضان وكانوا مسافرين بيصيفوا، هيلحقوا ينزلوا أمتى يحضروا الجنازة".

وردت هند سعيد صالح على مثيري الشائعات بشأن عدم تواصل الزعيم عادل أمام معها خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" على القناة "الأولى"، قائلة:" ليه حضراتكم قاعدين معانا فى حياتنا".

وقالت هند سعيد صالح، أن توقيت إتصال الزعيم عادل إمام هو المفاجأة، إنما الاتصال فى حد ذاته ليس مفاجأة.

 أشد الاحتياج لبابا

وأضافت هند سعيد صالح،  قائلة:" بقالى فترة فى أشد الاحتياج لبابا ومستنيه أشوفه فى حلم، والمفاجأة كانت إتصال الزعيم بدون مناسبة".


وتابعت هند سعيد صالح: شعرت أننى أتحدث إلى أبى وهذا ما أخبرت به الزعيم، لم يتواصل الزعيم معى من تليفونه بل من تليفون زوجة رامى عادل إمام.

وعن فرحتها بالاتصال قالت:فرحت فرحة العبيط بجد،لافتة إلى أن الفنان عادل أمام طلب منها زيارته فى المنزل.


 

 

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