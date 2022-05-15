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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب جامعة القاهرة … تعرف على موعد إعلام نتائج امتحانات الميدتيرم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تفصلنا ايام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، بعد الانتهاء من فترة امتحانات الميدتيرم خلال الايام الماضية .

من جانبها ، أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد اعلان نتائج امتحانات الميدتيرم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى .

وقال اتحاد طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة ، ان الكلية اعلن عن نتائج امتحانات الميدتيرم خلال ايام قليلة جدا امام الطلاب على الموقع الرسمى للكلية .

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كما أعلنت الدكتوره هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، انه يتم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق الدراسية .

واضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ستعقد حضوريا بالكلية وليست اونلاين كما يتذكر البعض .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن مراجعة الالتماسات على نتائج امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى خلال الايام الماضية وسيتم طرح نتائج الامتحانات للطلاب الايام المقبله .

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وضمن فعالياتها للاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، ورشة عمل بعنوان "التغيرات المناخية في مصر وأفريقيا: الأسباب- الآثار- المجابهة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك الأربعاء المقبل 11 مايو الجارى.


على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 17-19 مايو الجاري، أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي يتضمن محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية لدى الشباب المشاركين في النموذج، حيث يشارك في نموذج المحاكاة 120 شابًا يمثلون 24 دولة أفريقية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن موضوعات ومحاور المحاضرات والجلسات تتنوع ما بين تعريف بخصوصية القارة الأفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ومفهوم الأمن القومي الأفريقي وتحدياته، وتاريخ نشأة  برلمان عموم أفريقيا وتطوره واهدافه وأدواره، إلى جانب استعراض لعدد من التجارب الشبابية الأفريقية في مجال العمل البرلماني والميداني.

من جانبه قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي يستهدف محاكاة فعلية لبرلمان عموم أفريقيا Pan-African Parliament الذراع التشريعي للاتحاد الأفريقي، من حيث التشكيل وتمثيل الدول الأفريقية، وهيئات ولجان البرلمان وآليات عمل البرلمان وطرق الانتخاب والتصويت.

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