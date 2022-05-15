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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. فتح باب الحجز على رينو Megan E-Tech الكهربائية

السيارة Megane E-Tech
السيارة Megane E-Tech Electric

أعلنت شركة رينو الفرنسية ، موخرا عن بدء تلقي الحجوزات لسيارتها الكروس أوفر العائلية الكهربائية الجديدة كلياً Megane E-Tech Electric في المملكة المتحدة ، والتى قالت خلال الأسابيع القليلة الماضية ، انها سيتم وقف انتاجها مؤقتا بسبب نقص سلاسل الامداد المتاخر بسبب الازمات .

السيارة Megane E-Tech Electric 

وأوضحت رينو فى بيان لها ان السيارة Megane E-Tech Electric المقدمة في المملكة المتحدة ، سيتم طرحها بثلاث فئات مختلفة وهي Equilibre و Techno و Launch Edition.

السيارة Megane E-Tech Electric 

زمن المعروف ان السيارة الكروس أوفر الجديدة الكهربائية ، تاتى بطول 4.21 متر، كما تتمتع بالمزيد من الرحابة، وقمرة قيادة حديثة تتضمن لوحة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة ولوحة لعرض نظام المعلومات الترفيهي مقاس 9 بوصة يعمل بنظام التشغيل Android OS وتم دمج خدمات Google في النظام والذي يتميز أيضًا بتطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة الى  أنظمة مساعدة السائق مثل التعرف على إشارات المرور ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار ونظام المكابح التلقائي في حالات الطوارئ.

السيارة Megane E-Tech Electric 

ويتوفر للسيارة محرك بقوة 96 كيلوواتا/130 حصانا أو 160 كيلوواتا/218 حصانا ، و تتوفر بطارية سعة 40 أو 60 كيلوواتا/ ساعة، يتم شحنها بقدرة 130 كيلوواتا لتبلغ مدى يتراوح بين 300 و470 كلم.

السيارة Megane E-Tech Electric 

وتتسارع السيارة Megane E-Tech Electric السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 160 كلم/س.

السيارة Megane E-Tech Electric 

وكانت قد اعلنت شركة رينو الفرنسية ، من قبل ان السيارة Megane E-Tech Electric الكهربائية الجديدة سيبدأ سعرها من 35 الف يورو .

المملكة المتحدة الكروس اوفر شركة رينو رينو الفرنسية E-Tech Electric Megane E-Tech Electric السيارة الكروس أوفر الجديدة الكهربائية

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