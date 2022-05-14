عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حسين مصطفى: الإفراج الفوري للمركبات يساهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك

حسين مصطفى، خبير
حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن القرار الوزارى لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالافراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية، يساهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك.

وأضاف خبير صناعة السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار  حل مشكلة كانت قد تستدعى إعادة السيارات لأماكن شحنها من جديدة.

وأوضح مصطفى ، اننا نامل فى استثناء قرار 9 عام 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار، من هذه الاجراءات السيارات التى لها وكيل فى مصر، لأنه هو المسئول عن صيانتها ومباشرة المتابعة وخدمات ما بعد البيع.

واكد خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، ان السيارات المتواجدة هى عبارة عدة الاف ستساعد فى تسليم بعض السيارات الى حاجزنها، لكنها لن تكون مؤثرة فى عدد السيارات المطلوبة، لان متوسط بيع السيارات داخل السوق المحلى فى الوقت العادى، 20 الف سيارة شهريا.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وافقت على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج،  وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة صناعة السيارات بيع السيارات السوق المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

موضوعات متعلقة

بعد زيادة الأسعار.. رئيس رابطة تجار السيارات: ما يرتكبه الوكلاء جريمة إنسانية

رسميا.. افتتاح أول مركز خدمة لـ سيارات تيسلا الكهربائية في مصر

زيادة في أسعار إم جي HS موديل 2022

ارتفاع أسعار بيجو 3008 في مصر

50 ألف جنيه.. زيادة كبيرة في أسعار سانج يونج تيڤولى xlv      

10 آلاف جنيه زيادة في أسعار السيارة اوبل كروس لاند 2022

ارتفاع جديد بأسعار أم جى 5 موديل 2022

وصلت 70 ألف جنيه.. زيادة سعرية جديدة لسيارات بيجو 301

ترشيحاتنا

أجندة الحكومة التنموية..تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. و التعاون الدولي تطلق مباحثات لإطلاق صناديق لدعم الاستثمار و الشراكة مع المؤسسات الإنمائية

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

نمبر وان.. محمد رمضان يروح لـ فيلمه الجديد

ياقوت: وزير العدل يفتتح غدا أحدث مقر للشهر العقاري يعمل بنظام vip بالعاشر من رمضان

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ