رئيس رابطة تجار السيارات لصدى البلد: السوق المصري تأثر بـ4 أزمات عالمية

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن السوق المصرى مرتبط بـ 4 أزمات عالمية أثرت بشكل مباشر عليه هو وجميع القطاعات الصناعة الأخرى، أولها أزمة جائحة كورونا والتى أدت إلى إغلاق 50% من المصانع على مستوى العالم.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات خلال ندوة "صدى البلد" ، أنه فى تصريحات سابقة له خلال أبريل الماضى أكد أنه سيحدث أزمة عالمية للسيارات ولن تكون كافية فى الطلب، بسبب مصنع شركة "تي اس ام سي" تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة ومصنع شركة سامسونج العملاق توقفا عن إنتاج الشرائح الإلكترونية التى تدخل فى صناعة السيارات.

وأوضح أبو المجد أن السوق العالمى عند بدء تعافيه من آثار جائحة كورونا، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسواق العالم لأن روسيا تقوم بتصدير أكثر من 60% من الغاز الطبيعى إلى أوروبا وهذا معناه أن مصانع السيارات وقطع الغيار والتغذية سستتأثر للمرة الثالثة على التوالى.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات فى ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، جاء الفيدرالى الأمريكي ليتحرك مرتين فى أقل من شهر والذى أثر على اقتصاديات دول، ولذلك يجب أن يستوعب المستهلك المصرى أن هناك تضخما على مستوى العالم وموجة عالمية فى زيادة الأسعار، ومنها أيضا دول الخليج.

كما يجب على المستهلك المصرى، أن يعلم أنه هناك أربعة عوامل قهرية وعالمية تؤثر على الأسواق الاقتصادية العالمية، أما عن التأثير الزائد بعض الشيء فى الأسواق المصرى، يأتي بسبب أن مصر تبنى من جديد وبناء وتجديد جميع قطاعات الدولة.