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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل نظام الكلابشات للسيارات المخالفة فى الشوارع الرئيسية بمدن شمال سيناء

كلبشة السيارات المخالفة
كلبشة السيارات المخالفة للمرور في سيناء

بدأت إدارة المرور بمحافظة شمال سيناء  فى تفعيل نظام الكلابشات للسيارات المخالفة فى الشوارع  الرئيسية بمدن المحافظة خاصة مدينة العريش العاصمة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء ممدوح بيه أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء .

 

حركه المرور

 

وقالت المصادر إن عملية الكلبشة تستهدف السيارات وفقا لنظام ركن السيارة  الذى يودى إلى عملية تكدس للسيارات على جابنى الطريق مما يعوق حركه المرور فى الشوارع الرئيسية .

ويعرض صاحب السيارة إلى المخالفة الفورية،   وكذلك الاستعلام الأمنى عن قائد السيارة وغيرها إلى كافه الإجراءات لفك الكلابشات للسيارات المخالفة على جانبى الطريق .

وتهيب  إدارة المرور بأصحاب السيارات عدم مخالفه قوانين المرور والركن المخالف الذى يعرض سيارتك إلى الكلابشات ، مع تقديم الشكر لكافه سائقي السيارات المحترمين الغير مخالفين لتعليمات المرور .
 

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