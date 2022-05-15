محمد عباس يفتح النار على مدرب الوداد : احذر من غضب الأهلي

انتقد الإعلامي محمد عباس، وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي بعد تصريحاته الأخيرة بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

قال عباس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قادر على حصد دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وقادر على توجيه إنذار شديد اللهجة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم"

وأضاف: "الأهلي قادر على الرد على كل ما يحدث من جانب كاف من خلال تاريخه وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي".

واختتم حديثه قائلا: "تصريحات وليد الركراكي مدرب الوداد استفزازية بالنسبة للأهلي، أعتقد أن تصريحاته ستكون إن شاء الله بالسلب على الوداد، وأوجه له رسالة احذر من غضب الأهلي الذي يمثل القطار الناري إذا غضب سيقضي عليك وسيحقق الانتصار المميز في الملعب".