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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الكوسة علي الطريقة الشامية

صدى البلد

اذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لتقديم الخضار بشكل صحي ومختلف نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكوسة علي الطريقة الشامية 

المقادير :

1 1/2 كيلو كوسة متوسطة الحجم

1 كوب رز مصري

1/2 كوب ماء

1/4 كيلو لحمة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كمون حب

1 ملعقة صغيرة عصفر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

مقادير المرق:

3 ملاعق كبيرة رب البندورة

1 ملعقة كبيرة سمنة

1رأس ثوم

1 ملعقة كبيرة نعنع ناشف

1 كوب عصير  ليمون

1 1/2 لتر ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات
طريقة تحضير كوسا محشي

1- نغسل الكوسا جيدا ونقوم بحفرها جيدا وندعها جانبا

2- نجهز الحشوة وفي وعاء نضع كمية الرز المنقوع من قبل بماء دافئ لمدة نصف ساعة ومصفى من الماء, ونضيف الملح والفلفل والبهارات والكمون الحب والعصفر والزيت والماء واللحمة ونخلط جميع المكونات جيدا

3- نبدأ بالحشي فندخل كمية من الحشوة داخل الكوسا بحيث تمتلئ نصفها تقريبا اي نترك مسافة 3 سم بدون حشوة لاننا اذا اضفنا كمية كبيرة من الحشوة فسوف يتضاعف حجم الرز وتنشق الكوسا عند نضجها

4- نكرر العملية الى ان تنتهي كمية الكوسا نصفهم في قدر كبير ونجهز المرق

5- نضع كمية الماء في قدر ونضيف اليه الثوم بعد هرسه و رب البندورة من اسرتنا الشامية والسمنة والملح والبهارات وندعهم على نار متوسطة الى ان يبدأ بالغليان

6- نضيف المرق الى الكوسا وندعه على نار متوسطة وبعد 40 دقيقة نضيف عصير الليمون  ونتركه على نار هادئة لربع ساعة ثم نضيف النعنع الناشف ونتركه عشر دقائق

7- نصفي المرق ونصف الكوسا محشي بطبق وتصبح جاهزة للتقديم

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