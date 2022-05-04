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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

صدى البلد

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الكوسة بالبشاميل .

 

المقادير:
1 كيلو كوسا مقطع شرائح متوسطة 
1/2 كيلو لحم مفروم
1 ثمره بصل مفروم
5 فص ثوم
2 مكعب زبدة
٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم أو كوب عصير طماطم 
1 معلقة صغيرة ملح
1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود
1/2 معلقة صغيرة بهارات
1/4 معلقه صغيره جوزة الطيب
1/2 معلقه صغيره قرفة
البشاميل
4 معلقه كبيره دقيق
4 معلقه كبيره زبدة
لتر حليب ساخن
1 معلقه صغيره ملح
1/2 معلقه صغيره فلفل اسود
٢ مكعب جبن كريمي
1/4 معلقه صغيره جوزة الطيب
كوب جبنة موتزاريلا


طريقة التحضير
في حلة علي النار تشوح الكوسة في الزبدة والثوم والتوابل في طاسة يتم وضع زبدة والبصل ويقلب جيدا ثم نقوم بوضع اللحم والتوابل و يقلب حتي يتغير لون اللحم ثم تضاف الصلصة او عصير الطماطم و تقلب جيدا حتي ينضج اللحم .


لتحضير البشاميل..
في حله يتم وضع الزبده مع الدقيق لدقيقتين ثم يضاف الحليب الساخن والجبن الكريمي مع الملح والفلفل وجوزه الطيب ونقلب جيدا حتي يصبح صوص بشاميل ناعم.


يوضع  نصف البشاميل مع الكوسة و تقلب 
في صينية فرن يوضع نصف الكوسة ثم اللحم المفروم ثم الكوسة و علي الوجه يوضع النصف المتبقي من البشاميل و الموتزريلا.

ثم يدخل الفرن علي درجه حرارة 200 لمده ٣٠ دقيقه ثم توضع تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي من الأعلي.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل طريقة عمل الكوسة الكوسة الكوسة بالبشاميل

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