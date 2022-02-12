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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصر.. طريقة عمل فطائر الكوسا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ

فطائر الكوسا
فطائر الكوسا

تعد فطائر الكوسا من اجدد أصناف الطعام على المائدة المصرية، كما تتمتع الكوسا بفوائد عديدة تفيد جسم الإنسان منذ طفولته، لذلك يقدم الشيف ابو جوليا طريقة تحضير فطائر الكوسا كما نلقي الضوء على اهم فوائد الكوسا. 

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مكونات تحضير فطائر الكوسا


المكونات :
3 كاسات من لب الكوسا(قرع أخضر)
2 بصلة مبشورة 
4 سنون توم مبشورین 
كاسة بقدونس مفروم ناعم 
3 حبات بيض 
3 كاسات طحين 
 فلفل أحمر
 فلفل أسود ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير فطائر الكوسا


بخلط كل المكونات سوا، بحط زيت نباتي بمقلاية وبشكل أقراص بقليهم بالزيت حتى  الاستواء
و ملاحظة الزيت لازم يكون غزير وصحة وهنا

 

 فوائد الكوسا الصحية

 

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد الكوسا الصحية:

1- تقوية جهاز المناعة: لغناها بفيتامين C، A المغنيسيوم، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة. مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعى والوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

أشارتْ دراسةٌ مخبريّةٌ نشرتْها مجلّة Nutrients عام 2017 إلى أنّ نبات الكوسا يُساهم في مكافحة نمو الخلايا السرطانية، حيث تبيّن أنّه يُحفِّز استماتتها، ويحدّ من تكاثرها.


2- الوقاية من التهابات المفاصل والنقرس: لاحتوائها على الأحماض الدهنية أوميجا 3، الكاروتينات. 
3- تحسين صحة الرئة والوقاية من سرطان الرئة لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين (A). 
4- الوقاية من أمراض القلب للوقاية والإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية لغناها بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك


أظهرتْ دراسةٌ أُجريَتْ على الفئران ونشرتْها مجلّة Food and Nutrition Sciences عام 2020؛ أنّ الكوسا يمكن أن يساهم في التّقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبيّة، حيث كشفت النتائج عن انخفاض المُؤشّرات المُرتبطة بمرض القلب التاجيّ ومع ذلك فإنّ هناك حاجةً لإجراء دراساتٍ سريريّةً على البشر للتحقّق من هذه النّتائج.

تعد  الكوسة من الخضروات المفيدة للبشرة لاحتوائها على الكولاجين الذى يساعد على نضارة البشرة وتجميلها؛ وتحتوي الكوسة علي عناصر غذائية عديدة منها فيتامين أ و ب وج و هـ و الألياف الغذائية، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنجنيز والفولات والمزيد من البيتا كاروتين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية.

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