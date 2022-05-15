علاج إمساك الأطفال.. 5 طرق طبيعية

يعد الإمساك أحد أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا ، ويؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وخاصة الأطفال.

يعاني بعض الأشخاص من إمساك قصير الأمد ناجم عن تغييرات مؤقتة في النظام الغذائي أو السفر أو الإجهاد أو الجراحة ، بينما يعاني البعض الآخر من الإمساك المزمن (يستمر لعدة أسابيع أو أكثر).

إذا كنت تعاني من إمساك مزمن ، فمن المحتمل أنك تعرف كيف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك.

1- علاج الإمساك عند الأطفال في المنزل

الأطعمة الغنية بالألياف

قد يلعب النظام الغذائي منخفض الألياف دورًا في الإمساك، هناك نوعان من الألياف: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان .

الألياف غير القابلة للذوبان ، والتي تمر عبر الجسم دون تغيير تقريبًا ، تمنح البراز كتلة ونسيجًا ناعمًا ، مما يسهل مروره، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، جرب النخالة أو الأرز البني أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء وتشكل مادة هلامية في الأمعاء، يمكن إضافة البرقوق والتين إلى وجبة الإفطار أو تناولهما كوجبة خفيفة.

خيار آخر هو رش ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة على أي وجبة.

كمية السوائل الكافية

قد يساعد الحرص على شرب كمية كافية من السوائل مثل الماء بعض الأشخاص في الإصابة بالإمساك، تجعل السوائل حركات الأمعاء أكثر ليونة وأسهل في المرور.

علاج الإمساك

2- علاج الإمساك عند الأطفال عمر 10 سنوات

تناول المزيد من الألياف

تعمل الألياف على جعل البراز أكبر وأكثر نعومة حتى يسهل تمريره، قم بزيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي تدريجيًا حتى تحصل على ما لا يقل عن 20 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا، تشمل المصادر الجيدة الحبوب الكاملة الموجودة في الحبوب والخبز والأرز البني والفاصوليا والخضروات والفواكه الطازجة أو المجففة، يعتبر البرقوق وحبوب النخالة من العلاجات المجربة والحقيقية للإمساك.

حافظ على رطوبتك

الماء مهم أيضًا للوقاية من الإمساك، حاول أن تشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

تناول الشاي

في حين أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول يمكن أن تسبب لك الجفاف ، فهناك أدلة على أن تناول فنجان من الشاي في الصباح قد يساعدك على التبرز.

الحد من الأطعمة عالية الدهون / منخفضة الألياف

يمكن للجبن ومنتجات الألبان الأخرى والأطعمة المصنعة واللحوم أن تجعل الإمساك أسوأ.

3- علاج إمساك الأطفال 3 سنوات في المنزل

التين

يمكم أن يقدم التين راحة فورية من الإمساك عند نقعه في الماء الدافئ، يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويوصى به بشدة أيضًا، يُعرف التين بأنه أفضل علاج منزلي للإمساك عند الأطفال أيضًا ، يمكنك إدراجه في نظامك الغذائي اليومي من أجل تحسين الجهاز الهضمي.

ماء الليمون

يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي ويمكنه طرد السموم من الجسم أيضًا، ثبت أنه مفيد للغاية ويعمل بمثابة تخفيف طبيعي للإمساك، يمكنك تناول كوب من الماء وعصر عصير الليمون فيه كل صباح، إضافة الليمون إلى الشاي هو علاج منزلي مثالي للإمساك وقد يحسن عملية الهضم على المدى الطويل.

شاي الزنجبيل

يعد الزنجبيل أيضًا أحد العلاجات المنزلية المثالية لعلاج الإمساك، من المعروف أن الزنجبيل عشب يتسبب في زيادة حرارة الجسم من الداخل، يساعد الماء الساخن الموجود في شاي الزنجبيل أيضًا على تحفيز الهضم وقد يوفر أيضًا راحة فورية من الإمساك.

علاج الإمساك

4- علاج الإمساك عند الأطفال 5 سنوات

الأرز البني

هذا الغذاء الخارق هو مصدر غني بالبروتينات النباتية ويحتوي على فيتامينات مهمة قد تساعد في التخلص من الإمساك، وهو مصدر كبير للمغنيسيوم أيضًا.

ويُعتقد أن تضمين الكمية المناسبة من المغنيسيوم في نظامك الغذائي اليومي هو أحد الطرق الطبيعية لتخفيف الإمساك.

الدهون الصحية

الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية ضرورية بالفعل لوظائف الجسم الأساسية، كما أنها تساعد على تليين الأمعاء وتساعد في تخفيف الإمساك بشكل طبيعي، يمكنك تضمين أطعمة مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو في نظامك الغذائي اليومي لأنها تعمل كعلاجات منزلية طبيعية للإمساك.

بذور السمسم

لها تركيبة دهنية تعمل على الأمعاء وتساعد على ترطيبها، ثبت أن هذا مفيد للغاية لأنه قد يخفف من مرور البراز الجاف، إنها تعمل كعلاج مثالي للإمساك في المنزل ويمكن إضافتها إلى الحبوب أو السلطات أيضًا.

5- علاج الإمساك عند الأطفال بعمر السنتين

شجع طفلك على شرب الكثير من السوائل. التزم بالماء أو عصير الفاكهة، ويمكن أن يسبب الحليب إمساكًا لبعض الأطفال.

اجعل طفلك يتحرك. التمارين الرياضية تحفز الهضم وتساعد على منع الإمساك.

قم بتخزين الأطعمة الغنية بالألياف. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة في الحفاظ على صحة الأمعاء عن طريق تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي بوتيرة ثابتة، لذا تأكد من أن طفلك يتناول الفواكه الغنية بالألياف (التفاح والكمثرى خيارات رائعة) والخضروات (خاصة النيئة) والحبوب الكاملة (مثل الشوفان والدخن والشعير).

6- علاج إمساك الأطفال 3 سنوات

الزبيب

من المعروف أنه يحتوي على حمض الطرطريك ويحتوي على نسبة عالية من الألياف أيضًا، يمكن أن يكون للزبيب تأثير ملين وقد يكون بمثابة علاج سريع للإمساك، أيضًا ، يمكنك التفكير في تناولها مع وعاء من الزبادي لمزيد من المذاق والفوائد.

الموز

قد يكون هذا هو العلاج المنزلي المثالي للإمساك، يعتبر الموز الناضج مفيدًا جدًا وهو الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بتخفيف الإمساك بشكل فوري، كما إنه مصدر جيد للألياف ومعروفة بتحسين الهضم أيضًا، وفقًا لدراسة ، قد يساعد الموز أيضًا في تحفيز البكتيريا الجيدة.

المصدر

webmd

seniority

verywellhealth