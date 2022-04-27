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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهر مشاكل الصيام .. اكتشف علاج الإمساك

الإمساك
الإمساك

يعد الإمساك من أكثر المشكلات الشائعة خلال أيام الصيام فى شهر رمضان بسبب الانقطاع عن الماء والسوائل فترة طويلة من اليوم.

ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” فإن هناك بعض التوصيات تساعد في تخفيف الإمساكم وتشمل ما يلي:

طرق علاج الإمساك في الصيام .. تعرف عليها

في دقائق.. علاجات سريعة تخلصك من المغص

اشرب كوبين إلى أربعة أكواب من الماء بين الفطار والسحور زائدة

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول حيث يمكن أن تسبب الجفاف.

أضف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم والبيض والجبن.

تناول الخوخ أو حبوب النخالة.

التحرك وممارسة الرياضة

أضف الألياف التكميلية التي لا تستلزم روشتة إلى نظامك الغذائي مثل Metamucil® و Citrucel® و Benefiber®.

تناول ملينًا خفيفًا جدًا بدون روشتة مثل دوكوسات [Colace®] أو Milk of Magnesia®. الحقن الشرجية للزيوت المعدنية ، مثل Fleet® ، والملينات المنشطة ، مثل bisacodyl (Dulcolax®) أو senna (Senokot®) ، هي خيارات أخرى. 

هناك العديد من الخيارات الملينة واطلب من الصيدلي أو الطبيب المساعدة في اتخاذ القرار. 

لا تستخدم المسهلات لأكثر من أسبوعين دون الاتصال بطبيبك ويمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الملينات إلى تفاقم الأعراض.

لا تقرأ أو تستخدم هاتفك أو أي أجهزة أخرى أثناء وجودك فى الحمام

التوقف عن تناول المكملات.

الامساك علاج الامساك ممارسة الرياضة شهر رمضان الحبوب الكاملة تخفيف الإمساك ​​​​​​​health

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