في دقائق.. علاجات سريعة تخلصك من المغص

يبكي جميع الأطفال ، وفي معظم الحالات ، يهدأ البكاء بمجرد تلبية احتياجات الطفل. ومع ذلك ، هناك لحظات يبكي فيها الطفل لساعات في اليوم ويفعل ذلك كثيرًا خلال أسبوع لعدة أسابيع. هذا ما يشار إليه عادة بالمغص ، لكن ما هو المغص عند الأطفال؟

غالبًا ما يساعد فهم المغص الآباء على تمييزه عن صرخات الاحتياجات الأساسية مثل التغذية وتغيير الحفاضات. قد يساعدك أيضًا على تعلم الطرق التي تعمل بشكل أفضل لتهدئة طفلك.

ما هو المغص وما مدى انتشاره؟

وفقا لموقع "momjunction" المغص هو صرخات متكررة لا يمكن السيطرة عليها للأطفال الأصحاء. يُعرَّف بأنه البكاء لأكثر من ثلاث ساعات يوميًا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع ،

مع حدوث هذه النوبات لأكثر من ثلاثة أسابيع. يعاني معظم الأطفال من مغص خلال الأسابيع الستة الأولى من حياتهم. تحدث هذه الصرخات غالبًا في وقت متأخر من بعد الظهر أو في وقت مبكر من المساء ونادرًا ما تشير إلى أي مرض أو جوع.

يعاني واحد من كل أربعة أطفال تقريبًا من مغص ، وعادة ما ينحسر خلال الشهر الثالث أو الرابع .

ما الفرق بين المغص والبكاء العادي؟



قد يبدو البكاء الطبيعي والمغص متشابهًا ، خاصة عند الأطفال حديثي الولادة أو للآباء الجدد. الفرق الملحوظ هو أن البكاء الطبيعي عادة ما يكون لحاجة ، مثل الرضاعة ، أو تغيير الحفاضات إذا تمت تلبية الحاجة ، فإن الطفل يهدأ على الفور.

ومع ذلك ، قد يستمر المغص حتى إذا حاول الوالد تلبية الحاجة. يتبع الأطباء أيضًا قاعدة الثلاثة ؛ ثلاث ساعات من البكاء في اليوم ، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ، ولأكثر من ثلاثة أسابيع يشار إليها بالمغص .

متى يبدأ المغص وينتهي؟



نظرًا لأن المغص يتميز بالبكاء الشديد ، فهناك فرص لعدم ملاحظته. قد تساعدك الأعراض التالية في تحديده بشكل أفضل.

1. العلامات المصاحبة للبكاء: الطفل المصاب بالمغص يبكي بصوت عالٍ. قد يكون هذا البكاء الذي لا يطاق مصحوبًا بشباك أرجلهم أو قبضتهم ، مما يعني عدم الراحة

2. علامات أخرى: غالبًا ما توجد بعض العلامات الأخرى التي تدل على المغص عند الأطفال .

تقشير أو احمرار أو عبوس الوجه

- شد في المعدة

خروج الغازات أو البراز أثناء البكاء أو بعده مباشرة وقد يتوقف الطفل عن البكاء بعد خروج البراز.



كيف تهدئ الطفل وتمنع المغص؟



إذا كان الطفل يعاني من مغص ، فقد تساعد بعض الحيل في تهدئته. قد لا يستجيب جميع الأطفال لنفس التدخل. لذلك ، لا تترددي في تجربة التدابير المختلفة ومعرفة ما هو الأفضل لإدارة مغص طفلك.

1-دلكي رأس الطفل بلطف. بدلاً من ذلك ، يمكنك الربت على صدورهم أو ظهورهم.

2-تجشؤ طفلك بعد الأكل وبين الرضاعة. يمكنك أيضًا محاولة تجشؤهم بمجرد أن يبدأوا في البكاء.

3-مارسي الرضاعة البطيئة إذا كان طفلك يرضع من الزجاجة. ضعي الطفل في وضع مستقيم أو شبه مائل لمنعه من ابتلاع الهواء الزائد والحليب ، مما يسبب له الانزعاج والمغص. يمكنك أيضًا التبديل إلى حلمات الرضاعة البطيئة.

4-امنحيهم حمامًا دافئًا . هذا قد يهدئهم وقد يجعلهم ينامون.

