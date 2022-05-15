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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستعانة بالامتحان البديل في اللغة الإنجليزية للسادس الابتدائي في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 طبعت إدارة ناصر التعليمية بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف،  امتحانا بديلا في مادة اللغة الإنجليزية، وقامت بتوزيعه على اللجان قبل بدء الامتحان اليوم الأحد، بساعات، وذلك بعد تردد وجود تداول لنموذج من الامتحان الاصلي على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك ليلة الامتحان.

تعليم بني سويف: امتحان الإنجليزية بدء في موعده دون شكاوى والامتحان البديل وصل اللجان قبل ساعات من بدء الامتحان

وذكر مصدر في مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه وفور ورود معلومات بتداول لامتحان اللغة الإنجليزية، قررت إدارة ناصر طبع الامتحان البديل وتوزيعه على اللجان قبل ساعات من بدء الامتحان.
وأكد المصدر  انتظام اعمال الامتحان حيث تم بدء امتحان اللغة الإنجليزية في موعده دون أدنى مشكلة أو شكاوى.

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