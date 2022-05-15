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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ طب نفسى: التشرد الأسرى معنوي وليس حسيا فقط

الترابط الأسرى
الترابط الأسرى

قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، إن من أكثر العلامات الموجودة داخل الأسر حالياً الخلافات الزوجية الكثيرة وعدم المشاركة بين الزوجين.

وأضاف “المهدى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن كثيرا من الأسر الآن بلا آباء، والأم هى من تقوم بدور الأب والأم معاً، وهذا نفسياً وتربوياً خطأ لعدم وجود حالة توازن أسرى.

وأشار أستاذ الطب النفسى، إلى أن الطفل يحتاج أشياءً من الأب، وأشياءً من الأم، وعدم وجود أحدهما يؤثر على الحالة النفسية للطفل ويؤدى لحالة من عدم التوازن، لافتاً إلى أن بناء الطفل النفسى والتربوى يتشكل على تفاصيل نموذج الأب.

وأوضح أستاذ الطب النفسى، أن التشرد الأسرى ليس حسيا فقط، وإنما يمكن أن يكون معنويا، معلقاً: "الأسرة بتكون قاعدة مع بعض فى مطعم أو حديقة وكل واحد فيهم منفصل تماماً فى عالم لوحده مع الموبايل".

وأكد أستاذ الطب النفسى، أن الأسرة عليها أن تتوحد حتى لا تتفكك وأن تهيئ ظروفا جيدة وسعيدة  للعضو الشارد منها حتى يشعر أن الأسرة مكان آمن وسعيد ويعطيه الكثير من احتياجاته.

الخلافات الزوجية أستاذ الطب النفسى بناء الطفل النفسى فضائية اكسترا نيوز حالة توازن أسرى التشرد الأسرى

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