الحكومة: لا يمكن وقف المشروعات القومية لأنها احتياجات أساسية للمواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المؤسسات الدولية قالت في 2010 إن مصر 2020 ستتحول إلى جراجات بسبب تكدس السيارات، معقبًا: "هذه الطفرة الكبيرة اللي خلت مصر تقفز بمعدلات كبيرة جدًا في شبكة الطرق وهو ساهم في تسهيل حركة السير وسهلت وصول الموظفين لعملهم".

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العالمي لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية: "مشروع حياة كريمة مشروع عظيم.. الدولة متقدرش تتأخر عنه عشان بيلبي احتياجات أهالينا في الريف كله"، مؤكدًا أن المشروعات القومية لا يمكن إبطالها لأنها تعتبر الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.





ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كل الشكر والتحية لأشقائنا في الدول الخليجية، قائلًا: "أشقاءنا في الدول الخليجية وقفوا جنب مصر في الشهرين الماضيين وضخوا أرقاما معينة مكنت من الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.

وأضاف مدبولي: "القطاع الخاص المصري نتيجة للأزمة أصبح غير قادر على تزويد الاستثمارات وارتفاع فائدة الاقتراض يضع علينا ضغوطات كبيرة جدًا ".



وأشار رئيس الوزراء: "وصل ثمن طن القمح لـ 270 دولارا في مايو 2021، واليوم وصل لـ 435 دولارا للطن الواحد"، متابعًا: "دولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 أطنان، يبقى كده بدل ما كنت بدفع 2.7 مليار دولار بقيت هدفع 4.4 مليار دولار".



