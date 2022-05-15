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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ما الذي فعله الجيش الإثيوبي ضد "الأورومو".. شهادات مروعة عن قتل المدنيين

حرب مستمرة في إثيوبيا
حرب مستمرة في إثيوبيا

قتلت القوات العسكرية الإثيوبية عددًا كبيرًا من المعارضين المتمردين ضد سياستها العدوانية من جيش تحرير أورومو في ولاية أوروميا ، حسبما ذكرت صحيفة  ذا إيست أفريكان، الإفريقية.

وعلق و قال وزير اتصالات إثيوبيا ، ليجيس تولو ، إن ما قام به الجيش هو عملية ضد التمرد، وتستمر جهود القضاء عليها، حيث إن تلك الجماعات جماعات معادية ، والحكومة أعلنتها جماعة إرهابية.

وقال تولو: إن العديد من "أعضاء الجماعة المتشددة قتلوا في العملية" ، دون الكشف عن العدد الدقيق للضحايا.

ذكر الوزير إن الحملة العسكرية تجري في الأجزاء الغربية والشرقية من ويليجا وجوجي الغربية والشرقية وشمال وشرق وغرب شوا ، وكذلك في منطقة بورونا على الحدود مع كينيا.

أكد مسؤول معارض من أورومو ، تحدث إلى صحيفة، ذا إيست أفريكان،أن هناك عملية عسكرية مستمرة في أجزاء من منطقة أوروميا، ذاكرًا - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- : إن"الجيش الإثيوبي ينفذ ضربات بطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات قتل مستهدفًا العديد من المناطق"، مشيرًا إلى إن العديد من "المدنيين الأبرياء هم أيضًا ضحايا الحرب المستمرة".

قبل أيام قليلة، قال حزب سياسي معارض من أورومو ، وهو مؤتمر أورومو الفيدرالي (OFC) ، في بيان إن "حربًا سرية" كانت تدور في منطقة أوروميا وقتل العديد من المدنيين نتيجة لذلك.

ودعا الحزب إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في "القتل الجماعي"، ذاكرًا إن قوات الأمن والجيش التابعة للحكومة الإثيوبية تشن حملة شعارهًا "تجفيف منابع المعارضة".

وتابع :قتل المدنيين وحرقت المنازل ونهبت ودمرت الممتلكات، وأصبح السجن والتعذيب، وأحيانًا قتل الآباء بسبب انتمائهم المزعوم لأبنائهم إلى الأورومو، أمرًا شائعًا".

وفي الآونة الأخيرة ، نفذت القوات الحكومية ضربات بطائرات بدون طيار وطائرات مروحية على أهداف ذات صلة بهذه الحملة".

وتقول التقديرات إن أكثر من 280 مدنيا ذبحوا منذ 16 أبريل الماضي في إطار العملية العدوانية لقوات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.

ونفت الحكومة الإثيوبية هذه المزاعم وقالت إن الحملة تهدف إلى الحد من أعمال القتل والتشريد وتدمير الممتلكات التي تسبب فيها جيش تحرير الأورومو.

أفاد تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) أن العنف في غرب أوروميا أدى إلى نزوح نصف مليون مدني ، مع اشتداد الأعمال العدائية التي أدت إلى إغلاق مئات المدارس والمرافق الصحية.

 

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