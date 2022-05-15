برلماني : تنمية القطاع الزراعي أهم العوامل الأساسية لزيادة صادرات الصناعات الغذائية

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن زيادة معدلات الإنتاج بشكل عام سواء كان زراعيا أو صناعيا أو خدميا يعد أحد الحلول الإقتصادية الفعالة التي تهدف إلي وضع الدولة في منطقة الآمان فيما يخص تأمين كافة إحتياجاتها المحلية لا سيما الغذائية.

وأضاف " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إرتفاع معدل صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 5% خلال الربع الأول من هذا العام، يعد أحد المؤشرات الإيجابية التي توضح جهود الحكومة في ملف تنمية الصادرات مما يعمل علي تحقيق عوائد إقتصادية جيدة.

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية إتخاذ كافة الوسائل والتدابير وسن التشريعات التي تهدف إلي تنشيط عملية الإستثمار بما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلي أن مناقشة المحور الإقتصادي سيكون أحد أهم مناقشات فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.

و نوه البرلماني، عن أهمية التركيز علي تنمية القطاع الزراعي بإعتباره مخرج المواد الخام اللازمة لقيام الصناعات الغذائية، مشددا علي أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وأيضا الأنواع التي تدخل في هذه الصناعات كصناعتي السكر والمحاصيل الزيتية علي سبيل المثال .

وفي سياق متصل بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 996 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 305 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 337 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 404 مليون دولار بنسبة نمو 4% وقيمة نمو 16 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 بقيمة 588 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 169 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 76 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 61 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 16%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 151 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.