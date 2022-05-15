السعودية بالمقدمة.. ننشر أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية|تفاصيل وأرقام

أكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن هناك 10 دول مستحوذة على الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2022، فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 97 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12%،

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن السودان حلّت بالمركز الثانى بقيمة 73 مليون دولار ونسبة نمو 50%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61 مليون دولار ونسبة نمو 16%، وليبيا بقيمة 52 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

وجاءت فلسطين بالمركز الخامس بقيمة 50 مليون دولار محققة نسبة زيادة 57%، الأردن بقيمة 47 مليون دولار محققة نسبة نمو 6%، ثم لبنان بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 29%، واليمن بقيمة 35 مليون دولار ونسبة نمو 32%.

واستحوذت ألمانيا على صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وفى المركز العاشر الجزائر بقيمة 33 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 26% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

