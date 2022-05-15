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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية بالمقدمة.. ننشر أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية|تفاصيل وأرقام

أرشيفية
أرشيفية

أكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن هناك 10 دول مستحوذة على الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2022، فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 97 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12%،

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن السودان حلّت بالمركز الثانى بقيمة 73 مليون دولار ونسبة نمو 50%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61 مليون دولار ونسبة نمو 16%، وليبيا بقيمة 52 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

7% نموا فى الصادرات من الصناعات الغذائية للدول العربية

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 5% خلال الربع الأول من 2022

وجاءت  فلسطين بالمركز الخامس  بقيمة 50 مليون دولار محققة نسبة زيادة 57%، الأردن بقيمة 47 مليون دولار محققة نسبة نمو 6%، ثم لبنان بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 29%، واليمن بقيمة 35 مليون دولار ونسبة نمو 32%.

واستحوذت ألمانيا على صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وفى المركز العاشر الجزائر بقيمة 33 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 26% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.
 

الصادرات التصدير الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية Finance Real Estate

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