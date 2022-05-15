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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7% نموا فى الصادرات من الصناعات الغذائية للدول العربية

أرشيفية
أرشيفية

استحوذت الدول العربية على 56% من إجمالي الصادرات الغذائية  المصرية خلال الربع الأول من 2022 محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار  ليصل اجمالى الصادرات المصرية للدول العربية بقيمة 588 مليون دولار ، لتصبح الدول العربية على راس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من 2022.

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وأضاف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الاتحاد الأوروبي حل للمركز الثانى من ضمن قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 169 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات.

وأشار الى  الدول الافريقية غير العربية حلت بالمرحز الثالث، والتى بلغت حجم استيرادها بقيمة 76 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية الغذائية وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%.

وتاتى  الولايات المتحدة الامريكية بالمركز الرابع بقيمة 61 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 16%.

وأشار الى حجم استيراد باقي المجموعات الدولية بقيمة 151 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

 

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