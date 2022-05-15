7% نموا فى الصادرات من الصناعات الغذائية للدول العربية

استحوذت الدول العربية على 56% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من 2022 محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار ليصل اجمالى الصادرات المصرية للدول العربية بقيمة 588 مليون دولار ، لتصبح الدول العربية على راس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من 2022.

وأضاف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الاتحاد الأوروبي حل للمركز الثانى من ضمن قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 169 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات.

وأشار الى الدول الافريقية غير العربية حلت بالمرحز الثالث، والتى بلغت حجم استيرادها بقيمة 76 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية الغذائية وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%.

وتاتى الولايات المتحدة الامريكية بالمركز الرابع بقيمة 61 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 16%.

وأشار الى حجم استيراد باقي المجموعات الدولية بقيمة 151 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.