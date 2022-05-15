شوارع مصر الجديدة تستقبل ماراثون القاهرة لدعم الصحة النفسية.. 20 مايو

برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت شعار RunWithIt..

ينظم عمرو منسى، رئيس إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تنظيم الأحداث والفعاليات، وشركة Cairo Runners المتخصصة في تنظيم الماراثونات الرياضية، "ماراثون القاهرة" في نسخته التاسعة في شوارع حي مصر الجديدة العريق ذي التراث المعماري الفريد، لدعم الصحة العقلية والنفسية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وجاء الإعلان عن النسخة الجديدة من "ماراثون القاهرة" خلال مؤتمر صحفي بحضور كلٍ من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو منسي، رئيس مجلس إدارة الشركة ievents، وإبراهيم صفوت، مؤسس Cairo Runners، والدكتور كريم أكرم، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، والمهندس تامر محمد ناصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومحمد علاء، الرئيس التنفيذي لشركة شيزلونج، إلى جانب مجموعة من ممثلي الوزارة والصحفيين.

وتتميز نسخة هذا العام المقامة تحت شعار #RunWithIt بطبيعة خاصة لكونه الحدث الرياضي الأول الذي يستهدف دعم المرضى النفسيين، وذلك بعد التفاعل الكبير من مختلف الفئات والجهات بصحة المواطن النفسية، ورفع الوعي عن أهمية متابعة تلك الأمراض.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "يسعدني أن أعلن رسمياً عن إطلاق "ماراثون القاهرة" في نسخته هذا العام كأول ماراثون رسمي يحمل اسم عاصمة مصر، حيث ستعمل جميع قطاعات الوزارة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص المنظمين للحدث على استدامته في الأعوام القادمة".

وأوضح أن دعم وزارة الشباب والرياضة لهذا الحدث يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص ممارسة الرياضة بدون قيود أو عقبات لجميع المصريين.

وأضاف: “نسعى في وزارة الشباب والرياضة بشكل دائم إلى بحث سبل دعم شركات قطاع الرياضة وتنميتها لتقوم بدورها في الترويج للسياحة الرياضية في مختلف أنحاء مصر بجميع أنواع الرياضات”.

وأعرب عمرو منسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة من أجل نشر الوعي عن أهمية الصحة النفسية وتعريف المصريين بمبادئ الحفاظ عليها.

وقال إن نجاح الماراثون لم يقتصر فقط على التغلب على التحدي التنظيمي في شوارع مصر الجديدة، بل امتد لتنظيم الماراثون بالتوافق مع معايير السباقات الدولية من هذا المستوى الضخم.

وأضاف: "سعداء بتعاوننا، ولن نكتفي فقط بالماراثون على المستوى المحلي ولكن نتطلع إلى نقله إلى مستوى أكبر ليصبح دوليا، فنحن نبني ماراثونًا سيصبح عالميًا في المستقبل، ولهذا السبب اخترنا التعاون مع شركة Cairo Runners هذا العام لتشاركنا هذه الرؤية لنقل الماراثون إلى مستوى أعلى".

وأوضح إبراهيم صفوت أن "ماراثون القاهرة ليس فقط ماراثون جري للرياضة، ولكنه مبادرة تدعو إلى التغيير وتدعم الدمج والتنوع المجتمعي، ولهذا السبب ننشر الوعي عن الصحة النفسية هذا العام".

وتابع: "ماراثون القاهرة يتولى كل عام قضية مختلفة لها أهمية وتأثير في المجتمع لتكون سبب للماراثون".

واستطرد: " فخور جدًا بعودة الماراثون مرة أخرى بعد عامين، وسعيد بأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تُغلق فيها شوارع حي مصر الجديدة تمامًا مما يُظهر جمال مصر الجديدة وأحيائها، وهذا ما يجعلني واثقًا من أن هذا الماراثون سيصل إلى مستوى دولي قريبًا جدًا مثلما ذكر عمرو منسي".

جدير بالذكر أن الماراثون ينقسم إلى 5 فئات وهي، النصف ماراثون مسافة 21 كيلو مترا، وسباق 10 كيلو مترات، وسباق 5 كيلو مترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر، وسباق ذوي الهمم مسافة 2 كيلومتر.

كما يساهم الماراثون في إظهار الجمال الحقيقي للقاهرة، وما تتميز به من تمازج الطرز المعمارية المتنوعة في حي مصر الجديدة ما بين الروماني والفرنسي والحديث.

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