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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وفرنا130 مليار جنيه ولن نقبل الإضرار بحقوقنا المائية.. أبرز تصريحات مدبولي اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد  مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :


مدبولي: تحقيق معدلات غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس العام الماضي


قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن العالم شهد التعامل الجيد والاحترافي للدولة المصرية  مع أزمة كورونا وتحقيق معدلات إيجابية نتيجة للمشروعات التنموية التى حافظت على نمو المعدلات وانطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى وتحقيق أعلى معدلات صادرات وقفزة هائلة فى معدلات النمو.


مدبولي: مؤسسات عالمية أبقت على تصنيف مصرالائتماني رغم الأزمة

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن هناك مؤسستين عالميتين أبقت على التصنيف الائتماني لمصر ، على الرغم من تغير تصنيف عدد كبير من الدول بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة ، مؤكدا أن ذلك يعود لثقة المؤسسات الاقتصادية أن مصر قادرة على الصمود وعبور الأزمة .


مدبولي: تكلفة شراء القمح سنويا كانت 2.7 مليار دولار مايو الماضي ووصلت اليوم لـ 4.4 مليار


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "وصل ثمن طن القمح  لـ 270 دولارا في مايو 2021، واليوم وصل لـ 435 دولارا للطن الواحد"، متابعًا: "دولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 آلاف طن، يبقى كده بدل ما كنت بدفع 2.7 مليار دولار سنويا بقيت هدفع 4.4 مليار دولار".

 

رئيس الوزراء: ثلث استثمارات مصر تذهب لصالح المشروعات القومية


قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إن ثلث الاستثمارات المصرية كانت تذهب لصالح المشروعات القومية للدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، ومنها مشروعات الكهرباء التي حسنت الأوضاع بشكل واضح عن عام ٢٠١٤.


رئيس الوزراء: لولا كورونا لأصبح معدل النمو في مصر 7.8%


قال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، إن المشروعات القومية ساعدت القطاع الخاص في توفير فرص عمل ، مضيفا أن شركات القطاع الخاص هى من تنفذ المشروعات القومية، فبالتالى الدولة فتحت الأفاق أمام نمو الاقتصاد الخاص حتى تنمو الدولة.


مدبولي: الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي الأيام المقبلة


قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا سنعلن خلال الأيام المقبلة قطاعات ستتخارج منها الدولة المصرية خلال ٣ سنوات وتتركها للقطاع الخاص، وسنعلن وثيقة سياسات ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي.

 

مدبولي: قطاعات ستتخارج منها الدولة المصرية خلال 3 سنوات وتتركها للقطاع الخاص


قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن الحكومة من المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة عن تفاصيل وثيقة سياسات الدولة التى ستتضمن أنشطة الدولة بكافة مؤسساتها طبقا للمعايير الدولية حيث تم مراجعة كافة سياسات ومعايير دول العالم فيما يختص بالقطاعات التى تتواجد فيها الحكومات والأخرى التى تترك للقطاع الخاص .

 

مدبولي: لن نقبل الإضرار بحقوقنا المائية ونتعامل بهدوء مع أزمة سد النهضة


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل ولا تقف ضد أي نوع من أنواع التنمية في أي دولة من دول حوض النيل متابعا :" لن نقبل أي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه ونتعامل بالهدوء والحكمة مع الأشقاء  في الدول الأفريقية حول أزمة سد النهضة".

 

مدبولي: الدولة وفرت 130 مليار جنيه للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء : إن الدولة المصرية وفرت ١٣٠ مليار جنيه للتقليل من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطن المصري بسب الأزمة الاقتصادية الراهنة .

 


مدبولي : أتحدى أي خبير عالمي أن يتوقع ما سيكون عليه شكل الاقتصاد خلال عام


قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،" أتحدى أي خبير عالمي لمعرفة شكل الاقتصاد خلال عام"، لافتاً إلى أن هناك سيطرة لحالة من عدم اليقين" محدش عارف بكرة هيحصل فيه ايه"، وإن الحكومات تتعامل مع أزمة لم يشهدها العالم منذ حوالى 80 عاما.

 

مدبولي: لا توقف للمشروعات القومية ونضع أسوأ سيناريو للأزمة الاقتصادية
 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في خطتها السيناريو الأسوأ للأزمة.

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