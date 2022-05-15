تحرير 200 محضر ضد المخالفات التموينية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار تكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب وأن تمتد الحملات لتغطى كافة المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة " لمناقشة جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي قامت بها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 7 حتى 14مايو الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 140 مخالفة تموينية بواقع 23 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 22 محضرا نقص الوزن، 23 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 29 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،24 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر للتصرف في 30 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء،و7 محاضر للتوقف عن النشاط بدون إذن، و3 محاضر للضرب الوهمي لبطاقات صرف الخبز، فيما بلغ عدد المخابز البلدية التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار إلى 282 مخبزاً، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في استبدال الغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجاري تحويل باقي المخابز تباعا وفقا للخطة المعدة لها، حيث تقوم المديرية بتشديد الرقابة والمتابعة اليومية لأعمال المخابز البلدية وعددها 1270 مخبزاً من المخابز النشطة

وتم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين لتولى الإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي ، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم، وتم التنبيه على كافة الصوامع والمواقع التخزينية باستمرار استلام الأقماح لحين الانتهاء استلام الأقماح من آخر مورد داخل أو أمام الموقع التتخزيني وبحد أقصى حتى الساعة 12 منتصف الليل

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 2 محضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية،

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، والتي تنوعت (20 جوال ملح طعام ، طن معكرونة، 2طن خام تستخدم في إنتاج الأكياس البلاستيك، طن ذرة صفراء ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، علاوة على تحرر 3 محاضر لتجميع دقيق بلدى مدعم "50 جوال"،و3 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية" 150كجم"، و4محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و3 محاضر لمخازن سلع غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص ، و15 محضراً لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية ، و19 محضراً للعاملين في مجال تداول وبيع المواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية ، وغلق وتحرير محاضر لعدد4 معامل طبية لإدارتها بدون ترخيص ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال المواد البترولية تتم المراجعة اليومية للرصيد والمنصرف مع شركات البترول للتأكد من توافر المنتجات البترولية بمحطات المحافظة، وكذلك الرصيد بالمستودع الرئيسي لإسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي، فضلا عن المرور بصفة دورية على مصانع محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية، وانتظام تسليم الحصص المقررة للمتعهدين.

وفي مجال المواد البترولية تتم المراجعة اليومية للرصيد والمنصرف مع شركات البترول للتأكد من توافر المنتجات البترولية بمحطات المحافظة، وكذلك الرصيد بالمستودع الرئيسي لأسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي، فضلا عن المرور بصفة دورية على مصانع محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية، وانتظام تسليم الحصص المقررة للمتعهدين، وبالمرور والمتابعة تم تحرير 3 محاضر ضد متعهدي مستودعات البوتاجاز ومحطات البزين لعدم إسال الإخطار الشهري عن حركة المواد البترولية ، ومحضر ضد أحد طلمبات الوقود لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، وتم التحفظ على 1000 لتر بنزين وسولار داخل المحطة بدون فواتير والسير في الإجراء القانوني اللازم