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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة لـ فيريرا مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

جوسفالدو فيريرا
جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات، بداية من مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وتحدث جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية لتنفيذها في تدريب اليوم استعدادا للقاء المقبل.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

الزمالك طلائع الجيش الدوري نادي الزمالك فيريرا

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