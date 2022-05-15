بصوت ضد السلاح.. إليسا تعلق على انتخابات لبنان

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا مشاركتها في انتخابات لبنان، وذلك بعد فترة كبيرة من المشاكل.

قالت إليسا في تصريحات تليفزيونية: أكيد أنا بصوت ضد السلاح وليس معه، وبشوف أن القوات اللبنانية تمثل لي وطني.

سبق وشجعت الفنانة إليسا، مواطني لبنان على المشاركة في الانتخابات اللبنانية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: ياللي لم تنتخب منتظر إيه؟ مبسوط بالوضع كما هو؟ لم تتعب طوال هذه السنوات.. ليه الاستستلام وهتفيد الشكوى بإيه إذا ما عملنا واجبنا؟.

إليسا تحفز الناخبين :

حفزت الفنانة إليسا الناخبين في لبنان علي التصويت في الانتخابات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت إليسا في تويتة لها: “يللي ما انتخب شو ناطر؟ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟ ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟”.

وعرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو يوضح فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في بيروت.

ويحق لأكثر من 3,9 مليون ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة بعد الظهر لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.